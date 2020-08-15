Украина отрицает причастность граждан страны к дестабилизации ситуации в Белоруссии. Об этом 15 августа говорится в заявлении МИД страны, опубликованном на сайте ведомства

Эксперт объяснил, почему бывший президент Литвы Грибаускайте нахамила Лукашенко © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко заявил, что заводилами уличных протестов в Минске являются люди из-за рубежа. По его словам, в страну «уже понаехали из Польши, Голландии, Украины».

«Мы возмущены тем, что президент дружественного нам государства обвиняет украинцев в дестабилизации ситуации в Беларуси. Этому нет никаких доказательств», — говорится в сообщении.

Дипломаты также выразили обеспокоенность заявлениями руководства Белоруссии об участии граждан Украины в организации протестов в связи с результатами президентских выборов.

Массовые протесты начались в республике 9 августа после убедительной победы Лукашенко на выборах президента. ЦИК сообщил, что Лукашенко набрал более 80% голосов избирателей, второе место заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская с результатом около 10%.

Тихановская не признала своего поражения и объявила данные ЦИК сфальсифицированными. Ее сторонники вышли протестовать на улицы, сама же Тихановская сбежала в Литву, якобы опасаясь политического преследования.

США и другие страны Запада традиционно подвергли критике действия Лукашенко и заявили о возможности ввести против Минска санкции.