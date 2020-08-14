Стихийная демонстрация в Минске 14 августа дошла до Дома правительства, передает Sputnik Беларусь

Рабочие МТЗ потребовали отставки Лукашенко и освобождения Бабарико © REUTERS, Vasily Fedosenko Александра Лукашенко. Многие из них одеты в белое и держат бело-красно-белые флаги.

Сообщается, что у дома правительства дежурят усиленные наряды внутренних войск. При подходе демонстрантов правоохранители опустили щиты. К ним подбежали оппозиционерки и принялись с ними обниматься.