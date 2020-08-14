Шествие началось после того, как часть работников Минского транспортного завода (МТЗ) не захотела общаться с премьером Романом Головченко и решила отправиться в центр города. О том, что такое развитие событий могло быть спланировано изначально, говорит наличие во главе рабочей колонны двух больших баннеров. По ходу движения к ним присоединились педагоги, другие протестные группы и обычные граждане из числа противников Александра Лукашенко. Многие из них одеты в белое и держат бело-красно-белые флаги.
Сообщается, что у дома правительства дежурят усиленные наряды внутренних войск. При подходе демонстрантов правоохранители опустили щиты. К ним подбежали оппозиционерки и принялись с ними обниматься.