Локальные противостояния протестующих и силовиков не перерастали в жесткие столкновения, одного присутствия силовиков в местах скопления митингующих как правило было достаточно для сохранения общественного порядка.
Максимум, на что оказались способны участники протестных акций, это скандировать свои привычные лозунги «Уходи» и «Верым, можам, пераможам» возле некоторых станций метро.
Днем ситуация была несколько более накалена. Так, в микрорайоне Каменная Горка в Минске силовики применяли слезоточивый газ, а близ торгового центра «Магнит» на Петровщине людей разгоняли резиновыми пулями.
В остальных случаях компактные группы участников протестов разбегались, как только в их поле зрения появлялись силовики.
Массовые протесты начались в республике 9 августа после убедительной победы действующего главы государства Александра Лукашенко на выборах президента.
ЦИК сообщил, что Лукашенко набрал более 80% голосов избирателей, второе место заняла Светлана Тихановская с результатом менее 10%, однако последняя не признала своего поражения и объявила данные ЦИК сфальсифицированными.
Ее сторонники вышли протестовать на улицы, сама же Тихановская сбежала в Литву.
Уже двое протестующих погибло. Один — при взрыве самодельного взрывного устройства, которое собирался кинуть в сторону милиции.
Второй был задержан в ходе беспорядков и отправлен под арест на 10 суток, но во время отбывания наказания ему стало плохо и в больнице он скончался.