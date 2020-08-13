Протестные акции в Минске в ночь с 12 на 13 августа завершились без того жесткого противостояния, которе продолжалось последние три ночи после президентских выборов в Белоруссии, сообщает Интерфакс 13 августа

Локальные противостояния протестующих и силовиков не перерастали в жесткие столкновения, одного присутствия силовиков в местах скопления митингующих как правило было достаточно для сохранения общественного порядка.

Максимум, на что оказались способны участники протестных акций, это скандировать свои привычные лозунги «Уходи» и «Верым, можам, пераможам» возле некоторых станций метро.

Большая разница. Почему Запад и постсоветские страны по-разному оценивают выборы в Белоруссии © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

В остальных случаях компактные группы участников протестов разбегались, как только в их поле зрения появлялись силовики.

Массовые протесты начались в республике 9 августа после убедительной победы действующего главы государства Александра Лукашенко на выборах президента.

ЦИК сообщил, что Лукашенко набрал более 80% голосов избирателей, второе место заняла Светлана Тихановская с результатом менее 10%, однако последняя не признала своего поражения и объявила данные ЦИК сфальсифицированными.

Ее сторонники вышли протестовать на улицы, сама же Тихановская сбежала в Литву.

Уже двое протестующих погибло. Один — при взрыве самодельного взрывного устройства, которое собирался кинуть в сторону милиции.

Второй был задержан в ходе беспорядков и отправлен под арест на 10 суток, но во время отбывания наказания ему стало плохо и в больнице он скончался.