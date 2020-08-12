Белорусский оппозиционер Валерий Цепкало объявил 12 августа в своем Telegram-канале о начале создания Фронта национального спасения

Комитетские войны: выстоит ли Комитет государственного спасения против белорусского КГБ © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко с 80% голосов. Цепкало не был зарегистрирован в качестве кандидата, после чего покинул территорию страны.

Одной из целей новой организации Цепкало назвал мобилизацию населения республики против нарушения Конституции и на борьбу с действующей властью. Также среди задач — защита демократии, свободы и суверенитета Белоруссии, защита «выбора белорусского народа от массовых и силовых фальсификаций со стороны властей».

О создании организации ранее политик сообщил накануне. Изначально планировалась, что она будет называться Комитет государственного спасения.