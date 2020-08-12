Telegram-канал NEXTA 12 августа опубликовал призыв к работникам транспортной отрасли Белоруссии поддержать протесты и блокировать дороги

После президентских выборов 9 августа в республике несколько дней не утихают массовые протесты, которые выливаются в столкновения с милицией и ОМОНом. Прошедшей ночью локальные стычки происходили в основном на окраинах Минска. Всего за ночь были задержаны около 1 тыс. человек, еще 51 оказались в больнице. Координирующую функцию протестов осуществляет оппозиционный Telegram-канал NEXTA, который регулярно публикует инструкции для демонстрантов и призывы к населению. «Готовы идти до конца». Ветеран спецназа МВД оценил подготовку белорусского ОМОНа © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Сегодня. 19:00. Блокировка дорог по всей Белоруссии», — сказано в сообщении.

Также к тексту прилагается листовка с обращением к работникам транспорта.

В ней говорится, что якобы большинство белорусов сделали свой выбор и сказали «"нет" действующему авторитарному режиму». Таких масштабов угнетения и насилия по отношению к народу страна не знала давно, утверждается в листовке.

Работникам транспортных служб и коммуникаций предлагается поддержать противников Александра Лукашенко и в назначенный час начать блокировать дороги всеми доступными способами и мешать передвижениям «карателей», именно так NEXTA называет белорусских силовиков. Также рекомендуется открывать двери транспортных средств для участников протестов и не впускать туда правоохранителей.

Ранее правительство Белоруссии запретило розничную и оптовую торговлю пиротехникой, которую протестующие запускали в сторону милиции во время акций.