Отличие сегодняшних протестов в Минске от киевского Евромайдана заключается в том, что белорусский Александр Лукашенко выстроил систему власти, которая ориентируется на него. Об этом рассказал экс-премьер Украины Николай Азаров 11 августа в комментарии изданию «Взгляд»

Андрей Золотарев: Лукашенко теряет точку опоры на Востоке и давно уже потерял на Западе © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

Более того, по его мнению, у Лукашенко есть немалый опыт и он прекрасно понимает, кто стоит за организаторами протестов.

«Угроза применения санкций со стороны Запада — это внешний антураж, который производил впечатление на Януковича, а на Лукашенко — вряд ли. Потому Лукашенко способен не допустить хаос и анархию, которая была во времена «оранжевой революции» и последнего Майдана в Киеве», — подчеркнул Азаров

В целом же, по его мнению, и Евромайдан, и белорусские протесты строятся по одинаковому сценарию, когда создаются активные группы молодых людей, проплачиваются и направляются на улицы.

И причины для протеста используются очевидные — это трудности, которые всегда бывают в любом государстве, добавил экс-премьер.

На выборах президента, которые состоялись 9 августа, победу одержал Александр Лукашенко, который руководит страной уже много лет. После закрытия избирательных участков на улицах Минска и других городов страны граждане устроили массовые акции протеста против официальных результатов выборов, которые продолжились и в понедельник вечером и продолжаются до сих пор.

По данным МВД Белоруссии, было задержано более 3000 человек, в больницах остаются более 200 пострадавших. Один протестующий погиб, когда пытался бросить взрывное устройство в сторону правоохранителей.