Белорусская оппозиция создаст «Комитет государственного спасения». Об этом 11 августа заявил незарегистрированный кандидат на пост главы Белоруссии Валерий Цепкало, передает РИА Новости

В Минске обнесли забором Дворец республики, где часто собирается оппозиция © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Он сказал, что оппозиция, «понимая ситуацию Светланы», будет объединяться «не вокруг лидера, а вокруг принципов».

Цепкало отметил, что, пока у комитета нет программы и нет территориального центра, общение происходит удаленно.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, его конкурент Светлана Тихановская — 10,09%. Третье место занял «кандидат против всех». Явка на выборах составила 84%.

Вечером в тот же день на улицы Минска и других городов республики вышли десятки тысяч человек. Силовики применяли против них резиновые пули, водометы и светошумовые гранаты.

В июле Цепкало объявил о создании Комитета народного единства, в который был намерен пригласить деятелей культуры, науки, искусства и спортсменов, чтобы показать, что «они действительно с народом, а не с этой властью, которая уже, по большому счету, скомпрометировала себя». К тому времени ему уже отказали в регистрации кандидатом на пост президента страны из-за отсутствия в декларации незаконно полученных доходов. Его штаб и штаб другого исключенного из списков кандидата Виктора Бабарико объединились со штабом Тихановской.