Президент Белоруссии Александр Лукашенко предъявляет претензии в адрес России за то, что не получил от нее финансовой и политической поддержки в связи с предстоящими выборами. Об этом рассказал политолог Дмитрий Болкунец в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Болкунец: Послание Лукашенко — это речь полководца перед решающей битвой © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Это больше демагогия, что он считает «союзническими» отношениями, а что — «партнерскими». Видимо, он ожидал от России финансовую, политическую и экономическую поддержку на выборах, и, видимо, он ее не получил. Поэтому он так себя и ведет», — пояснил Болкунец.

9 августа в Белоруссии должны состояться президентские выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе сам Лукашенко. К участию в выборах не были допущены два кандидата, экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало.

Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы». Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую некоторые СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.

Кроме того, 29 июля в разгар избирательной кампании в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которых глава КГБ республики назвал сотрудниками «российской ЧВК».

Белорусские спецслужбы подозревают задержанных россиян в намерении дестабилизировать ситуацию в стране, в официальном комментарии МИД РФ опровергают это и утверждают, что задержанные граждане РФ оказались в Белоруссии транзитом и намеревались вылететь в Турцию.