«Основная ошибка в том, что отстранены основные соперники, это показывает обществу, что Лукашенко не принимает вызов, не готов соперничать с другими кандидатами, если они не полные маргиналы. Это сильно ударило по имиджу Лукашенко как лидеру нации. Лидер нации не должен пасовать перед вызовами со стороны молодых политиков», — сказал эксперт.
Он также отметил, что явно ошибочной была политика Лукашенко в отношении пандемии коронавируса. Также негативно на поддержке главы государства скажется скандал в отношениях Белоруссии и России, который отвернет от действующей власти пророссийский электорат.
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