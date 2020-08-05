Ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ) Олег Неменский в интервью изданию Украина.ру рассказал, какие ошибки допустило окружение президента Белоруссии Александра Лукашенко в предвыборный период

«Основная ошибка в том, что отстранены основные соперники, это показывает обществу, что Лукашенко не принимает вызов, не готов соперничать с другими кандидатами, если они не полные маргиналы. Это сильно ударило по имиджу Лукашенко как лидеру нации. Лидер нации не должен пасовать перед вызовами со стороны молодых политиков», — сказал эксперт.

Олег Неменский: У белорусской оппозиции появился шанс благодаря ошибкам власти © РИА Новости, Нина Зотина

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