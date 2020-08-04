Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его американский коллега Дональд Трамп в условиях кризиса действует вопреки правилам рыночной экономики. Слова Лукашенко прозвучали в ходе выступления с посланием к белорусскому народу 4 августа, которое транслировали местные телеканалы

«Даже в супердемократичной Америке президент в течение суток довел прямой госзаказ до частных компаний, когда это было необходимо, и плевать на все рыночные отношения», — заявил Лукашенко.

Он отметил, что в рамках доминирующей ныне либеральной экономической модели невозможно эффективно противодействовать кризису, вызванному пандемией коронавируса.

Танцы с Западом и возможное повторение Украины. Эксперты о действиях Лукашенко перед выборами © AP, Nikolai Petrov/BelTA Pool Photo Александр Лукашенко.

К участию в выборах не были допущены два кандидата, экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало.

Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы».

Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую некоторые СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.

Кроме того, 29 июля в разгар избирательной кампании в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которых глава КГБ республики назвал сотрудниками «российской ЧВК».

Белорусские спецслужбы подозревают задержанных россиян в намерении дестабилизировать ситуацию в стране, в официальном комментарии МИД РФ опровергают это и утверждают, что задержанные граждане РФ оказались в Белоруссии транзитом и намеревались вылететь в Турцию.