Утверждается, что оба украинца являются фигурантами по делу о международной хакерской группировке.
Расследованием преступлений данной группы занималась Секретная служба США. Согласно опубликованным сведениям, Радченко и Еременко обвиняются по 16 пунктам, связанным с мошенничеством. В вину им вменяется взлом системы электронного сбора, анализа и поиска данных (EDGAR) Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) и кража тысячи конфиденциальных файлов, которые затем были проданы в обход закона.
По оценкам американских специалистов, преступная хакерская группировка с украинцами в составе сумела получить около 4 млн долларов незаконной прибыли.