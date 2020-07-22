Государственный департамент США на своем сайте 22 июля опубликовал сообщение, согласно которому за информацию об украинских хакерах Артеме Радченко и Александре Еременко объявлена награда по 1 млн долларов

Украинский хакер похитил персональные данные жителей ЕС и США, но был пойман своими © npu.gov.ua | npu.gov.ua | Перейти в фотобанк

Расследованием преступлений данной группы занималась Секретная служба США. Согласно опубликованным сведениям, Радченко и Еременко обвиняются по 16 пунктам, связанным с мошенничеством. В вину им вменяется взлом системы электронного сбора, анализа и поиска данных (EDGAR) Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) и кража тысячи конфиденциальных файлов, которые затем были проданы в обход закона.

По оценкам американских специалистов, преступная хакерская группировка с украинцами в составе сумела получить около 4 млн долларов незаконной прибыли.