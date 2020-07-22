Палата представителей конгресса США одобрила оборонный бюджет на 2021 год, где содержатся расширенные санкции против российского трубопровода «Северный поток – 2». Об этом 22 июля сообщает «Интерфакс»

ЕС призвал США отменить санкции против европейских компаний, строящих «Северный поток-2» © wikipedia.org

В частности, проект предлагает распространить запретительные меры на компании и физические лица, которые в значительной мере способствуют продаже, аренде или предоставлении судов для укладки труб, предназначенных для строительства газопроводов, а также их страхования.

В конце прошлого года США ввели санкции в отношении российских газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток». Официальной причиной названа защита европейской энергетической безопасности.