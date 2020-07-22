За документ проголосовали 295 конгрессменов, против выступили 125.
В частности, проект предлагает распространить запретительные меры на компании и физические лица, которые в значительной мере способствуют продаже, аренде или предоставлении судов для укладки труб, предназначенных для строительства газопроводов, а также их страхования.
В конце прошлого года США ввели санкции в отношении российских газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток». Официальной причиной названа защита европейской энергетической безопасности.