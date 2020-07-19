Блокада со стороны Украины и боевые действия в Донбассе нанесли тяжелый удар металлургии региона, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник

«Сегодня промышленность Луганской народной республики переживает сложный период. Боевые действия и блокада со стороны Украины нанесли тяжелейший удар по металлургическому сектору, но благодаря невероятным усилиям, самоотверженности и преданности своему делу тружеников отрасли нам удалось восстановить разрушенные комбинаты и запустить процесс производства», — указано в поздравлении главы республики с Днем металлурга, опубликованном на его официальном сайте. Настали чёрные дни. Что происходит с металлургией Украины © РИА Новости, Александр Лыскин | Перейти в фотобанк

По словам Пасечника, металлургия — одно из ключевых стратегически важных отраслей народного хозяйства республики. Ее развитие — приоритетно для ЛНР.

«Уверен, совместными усилиями мы сможем вернуть былую славу и мощь металлургического комплекса Луганщины. Почетный труд и высочайшее мастерство металлургов достойны глубокого уважения и благодарности. Слов особой признательности заслуживают ветераны и трудовые династии, чей неоценимый опыт и традиции передаются из поколения в поколение», — подчеркнул Пасечник.

День металлурга в ЛНР, ДНР, ПМР, России, Белоруссии и Казахстане отмечается в третье воскресенье июля.