Депутат от «Слуги народа» Дмитрий Костюк пришел поддержать митинг Петра Порошенко против законопроекта о языке, несмотря на то, что его участники развернули плакат, изображающий президента Владимира Зеленского с патроном во лбу. Об этом 16 июля сообщает «Страна

«С людьми перед Верховной Радой за украинский язык! Без ущемления прав национальных меньшинств! (P.S. Партийная символика здесь совершенно лишняя!)», — так подписал в соцсети свое селфи на митинге Костюк.

«Язык или смерть»: возле Рады проходит митинг в защиту украинского языка © Украина.ру

«К сожалению, всегда есть те, кто превращает любую акцию в политическую. Так, некоторые (и вы знаете кто) то, что люди выходят с мирным митингом в защиту своего языка (запуганы риторикой медведчуковских каналов), превращают в партийную политическую акцию за «Свободу», за «ЕС», так же и митинги «Против капитуляции» превращали (и успешно) в митинг за Порошенко», — ответил он в комментариях под своим постом.