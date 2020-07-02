Дефицит торгового баланса США в мае вырос на $4,8 млрд — до $54,6 млрд, что на 9,7% больше по сравнению с аналогичным показателем апреля, сообщает «Прайм» со ссылкой на пресс-релиз Бюро экономического анализа Министерства торговли США

Ранее аналитики, опрошенные агентством Reuters, полагали, что дефицит торгового баланса в мае вырастет лишь до $53 млрд. В апреле этот показатель составил $49,8 млрд.

Экспорт из США в мае снизился на 4,4% ($6,6 млрд) по сравнению с апрелем — до $144,5 млрд, а импорт за последний месяц весны составил $199,1 млрд, сократившись на $1,8 млрд в месячном выражении (на 0,9%).

Дефицит внешней торговли товарами США в мае увеличился по отношению к апрелю на $4,2 млрд — до $76,1 млрд, а профицит по статье услуг уменьшился на $0,6 млрд — до 21,5 млрд.