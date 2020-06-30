Три армянские оппозиционные партии – «Процветающая Армения», «Родина» и «Дашнакцутюн» - подали заявление в Генпрокуратуру, обвинив власти страны в узурпации полномочий Конституционного суда и свержении конституционного строя. Об этом заявил представитель партии «Родина» Арсен Бабаян, передает РИА Новости

Ранее парламент Армении принял разработанный правящей фракцией «Мой шаг» проект изменений в Конституции, предусматривающий прекращение полномочий главы Конституционного суда, который останется судьей КС. Поправки предполагают также отставку судей КС, суммарно занимающих эту должность не менее 12 лет.

Авторы инициативы обосновывают необходимость ее принятия тем, что реформированная Конституция 2015 года устанавливает для членов КС 12-летний срок пребывания на этом посту. Согласно проекту, члены Конституционного суда смогут избрать нового председателя после отставки предыдущего главы КС и смены судей. В результате изменений Конституционный суд покину трое судей.

«Мы подали заявление в прокуратуру, сообщив о совершенном преступлении — узурпации власти и свержении конституционного строя. Речь идет о начатом почти два года назад процессе узурпации полномочий Конституционного суда», — рассказал Бабаян.

От бунтаря до лидера нации: Никол Пашинян выиграл парламентские выборы в Армении © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Ваге Григоряна в 2019 году, а также о его последующем «самопровозглашении» председателем Конституционного суда. Также упоминается о принятии парламентом закона, предлагающего судьям досрочно уйти на пенсию, уголовных делах и давлении на суд.

«Затем последовало внесение изменений в Конституцию, сопряженное с многочисленными преступными деяниями, например обнародованием заявления спикера парламента (о прекращении полномочий судей. — Ред.), хотя эти полномочия прекращаются на основании индивидуального правового акта», — добавил Бабаян.

Все три политсилы обвиняют власти Армении в превышении должностных полномочий в связи с принятием поправок.