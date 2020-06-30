«Силовые структуры продолжают играть важную роль в Узбекистане. За время президентства Шавката Мирзиеева эти структуры изменились не в лучшую сторону, потому что под лозунгами удаления старых кадров в эти органы влилось большое количество низкопрофессиональных людей. И это сегодня может представлять угрозу стабильности в Узбекистане», — пояснил эксперт.
По его мнению, первый президент Ислам Каримов со своей командой создал в 90-е и в начале 2000-х ту модель государственного управления, которая в наибольшей степени соответствовала Узбекистану как стране, а также выстроил диверсифицированную экономику.
Но эта экономическая модель исчерпала себя после демографического взрыва, поэтому на долю Мирзиееву выпала переориентация экономики с импортозамещения на рыночную экспортно ориентированную экономику, подытожил Князев.