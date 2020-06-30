Угрозу стабильности Узбекистана представляют силовые структуры, которые во время президентства Шовката Мирзиеёва изменились не в лучшую сторону. Об этом рассказал востоковед Александр Князев в интервью изданию Украина.ру

Востоковед Князев: Сейчас в Средней Азии, в том числе в Узбекистане, для России открываются новые возможности © minval.az

По его мнению, первый президент Ислам Каримов со своей командой создал в 90-е и в начале 2000-х ту модель государственного управления, которая в наибольшей степени соответствовала Узбекистану как стране, а также выстроил диверсифицированную экономику.

Но эта экономическая модель исчерпала себя после демографического взрыва, поэтому на долю Мирзиееву выпала переориентация экономики с импортозамещения на рыночную экспортно ориентированную экономику, подытожил Князев.