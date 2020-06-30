Эксперт, в частности, отметил, что Каримов создал в Узбекистане диверсифицированную экономику, которая отличается от экономик других стран региона и большинства стран бывшего СССР, причем некоторые отрасли были созданы им с нуля.
«Это была политика, если говорить современными терминами, создания экономики импортозамещения. К концу жизни Каримова эта модель себя исчерпала, в том числе в силу развития демографической ситуации. Произошел рост населения, который потребовал создания рабочих мест», — указал Князев.
Поэтому, пояснил специалист, действующему президенту Шовкату Мирзиёеву выпала необходимость переориентации экономики с импортозамещения на рыночную экспортно ориентированную экономику.
По его словам, этим можно объяснить большую открытость Узбекистана, его стремление к развитию экономических отношений с разными странами, для того чтобы под этот экспорт создавать рабочие места.