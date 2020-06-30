Первый президент Ислам Каримов и его команда в 90-е и в начале 2000-х создали ту модель государственного управления, которая в наибольшей степени соответствовала Узбекистану как стране. Об этом рассказал востоковед Александр Князев в интервью изданию Украина.ру

Востоковед Князев: Сейчас в Средней Азии, в том числе в Узбекистане, для России открываются новые возможности © minval.az

«Это была политика, если говорить современными терминами, создания экономики импортозамещения. К концу жизни Каримова эта модель себя исчерпала, в том числе в силу развития демографической ситуации. Произошел рост населения, который потребовал создания рабочих мест», — указал Князев.

Поэтому, пояснил специалист, действующему президенту Шовкату Мирзиёеву выпала необходимость переориентации экономики с импортозамещения на рыночную экспортно ориентированную экономику.

По его словам, этим можно объяснить большую открытость Узбекистана, его стремление к развитию экономических отношений с разными странами, для того чтобы под этот экспорт создавать рабочие места.