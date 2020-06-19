На заседании суда, который избирал ему меру пресечения, Стерненко заявил, что намерен обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
«Если до этого дойдет, то со Стерненко может быть такая же история, как с Виталием Маркивым (боец Нацгвардии, который получил тюремный срок в Италии за убийство журналиста Андреа Рокелли. — Ред.). Это та же история. Юридически его невозможно очистить, он запачкан в крови и убийстве, поэтому выводить на серьезный уровень и показывать как фронтмэна какого-то проекта крайне рискованно», — рассказал Павел Рудяков.
По его словам, и Олег Сенцов, и Сергей Стерненко могут играть какую-то роль в политике, если их прикупят и пристегнут к каким-то проектам.
Полностью интервью можно прочитать здесь.