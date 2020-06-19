Праворадикал Сергей Стерненко, которого обвиняют в убийстве, вряд ли сможет играть самостоятельную роль в политике, так как он запачкан кровью. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков

Рудяков: Стерненко и его окружение контролируют внешние силы, хотя он и замазан кровью © РИА Новости, Нина Зотина

«Если до этого дойдет, то со Стерненко может быть такая же история, как с Виталием Маркивым (боец Нацгвардии, который получил тюремный срок в Италии за убийство журналиста Андреа Рокелли. — Ред.). Это та же история. Юридически его невозможно очистить, он запачкан в крови и убийстве, поэтому выводить на серьезный уровень и показывать как фронтмэна какого-то проекта крайне рискованно», — рассказал Павел Рудяков.

По его словам, и Олег Сенцов, и Сергей Стерненко могут играть какую-то роль в политике, если их прикупят и пристегнут к каким-то проектам.

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