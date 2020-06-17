Участвующие в конвенции о запрещении биологического оружия США не дают проверять ее исполнение - Вашингтон должен вести открытый диалог с другими подписантами документа. Об этом говорится в статье зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева в журнале «Россия в глобальной политике» от 17 июня

«Вырубить авианосец». Корнилов объяснил, как новый коронавирус подтолкнет разработку биологического оружия © РИА Новости, Владимир Трефилов

«В настоящий момент соглашение (КБТО — ред.), единственное в своем роде, нуждается в основательной доработке с учетом современных реалий… Россия призывает к выполнению положений Конвенции в полном объеме, тем самым напоминая мировому сообществу о недопустимости использования биологического оружия. Надеюсь, в Вашингтоне услышат позицию нашей страны и будут вести более открытый и заинтересованный диалог с государствами-участниками Конвенции», — говорится в статье Медведева «Сотрудничество в сфере безопасности в период пандемии нового коронавируса».

Он также выразил уверенность, что по окончании пандемии потребуется пересмотреть принципы международного сотрудничества в области биологических исследований. По словам Медведева, такая работа может вестись на площадках таких организаций, как ООН, включая Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), а также на региональных площадках типа Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).