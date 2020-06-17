В 2001 году США отказались принимать протокол к Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО), предусматривающий механизмы взаимного контроля, в результате чего на деле проверить исполнение Вашингтоном конвенции с помощью международно-правовых средств не представляется возможным.
«В настоящий момент соглашение (КБТО — ред.), единственное в своем роде, нуждается в основательной доработке с учетом современных реалий… Россия призывает к выполнению положений Конвенции в полном объеме, тем самым напоминая мировому сообществу о недопустимости использования биологического оружия. Надеюсь, в Вашингтоне услышат позицию нашей страны и будут вести более открытый и заинтересованный диалог с государствами-участниками Конвенции», — говорится в статье Медведева «Сотрудничество в сфере безопасности в период пандемии нового коронавируса».
Он также выразил уверенность, что по окончании пандемии потребуется пересмотреть принципы международного сотрудничества в области биологических исследований. По словам Медведева, такая работа может вестись на площадках таких организаций, как ООН, включая Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), а также на региональных площадках типа Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).