Глава МВД Украины Арсен Аваков рискует потерять свою должность, если не будет защищать полицейских и обеспечивать статус правоохранителей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко

Политолог Фесенко: Бунты и погромы в США вдохновляют Стерненко и украинских радикалов © glavred.info Сергея Стерненко вступили в стычки с полицией во время судебного заседания. А после устроили акции протеста у дома генпрокурора Ирины Венедиктовой и президента Владимира Зеленского.

«Аваков не хочет превращаться в Захарченко (глава МВД при президенте Викторе Януковиче. — Ред.). Не забывайте, Аваков — участник Майдана. Когда задерживали Татьяну Черновол, Аваков выступил в ее защиту. Поэтому Аваков в двойственном положении. С одной стороны, он должен сдерживать активистов и нейтрализовывать их действия. Но Аваков не хочет нарываться на конфликт, потому что сам участник Майдана», — рассказал собеседник издания.

Поэтому он старается действовать очень гибко, осторожно, сдерживая эти протесты, но идти на более жесткие меры он опасается, потому что это для него слишком рискованно.

Для Авакова это дополнительная проблема, потому что если он продемонстрирует свою слабость в этом вопросе, то тогда его авторитет в глазах президента сильно упадет, а это чревато отставкой в перспективе. Поэтому он маневрирует в поисках золотой середины, добавил Владимир Фесенко.

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