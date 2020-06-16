«Газпром» начал демонтаж труб на своей территории у границы с Украиной из-за отсутствия контракта на поставки газа. Об этом 15 июня в интервью изданию OilPoint рассказал глава Оператора ГТС Украины (ОГТСУ) Сергей Макогон

«Газпром» продал судно, которое должно достраивать «Северный поток-2» © Газпром флот

Макогон заявил, что такие действия представляются проблемой, но повлиять на них Киев не в состоянии.

После окончания строительства «Северного потока-2», украинская ГТС останется без транзита и ее придется использовать для внутренних поставок, импорта и добычи.

По его словам, Россия могла бы продавать газ на границе с Украиной, и в этом случае с европейскими компаниями удалось бы договориться, но «Газпром» выступает категорически против таких контрактов.