«Фактически они хотят уничтожить даже теоретическую возможность транзита газа через Украину в будущем», — подчеркнул он.
Макогон заявил, что такие действия представляются проблемой, но повлиять на них Киев не в состоянии.
После окончания строительства «Северного потока-2», украинская ГТС останется без транзита и ее придется использовать для внутренних поставок, импорта и добычи.
По его словам, Россия могла бы продавать газ на границе с Украиной, и в этом случае с европейскими компаниями удалось бы договориться, но «Газпром» выступает категорически против таких контрактов.