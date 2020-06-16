«Киев отметился очередными отвратительными антироссийскими выходками. При попустительстве властей на фасад здания Посольства России вечером этого дня с помощью специального светового оборудования был спроецирован ряд оскорбительных изображений русофобского содержания», — говорится в сообщении.
Также свою «креативность», по данным МИД, проявил и департамент контрразведки Службы безопасности Украины, разместивший свою эмблему на зданиях и билбордах вблизи российских Генеральных консульств в Харькове, Одессе и Львове.
В ноте указано на «нежелание украинской стороны выполнять свои международные обязательства по обеспечению условий нормального функционирования российских дипломатических учреждений» согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года, участниками которых являются Россия и Украина.