Министерство иностранных дел РФ направило ноту протеста в украинский МИД в связи с акциями, которые прошли в День России, 12 июня, у российского посольства в Киеве, а также у генконсульств в других городах. Об этом говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ накануне

«Киев отметился очередными отвратительными антироссийскими выходками. При попустительстве властей на фасад здания Посольства России вечером этого дня с помощью специального светового оборудования был спроецирован ряд оскорбительных изображений русофобского содержания», — говорится в сообщении.

Транзит - в Париж через Берлин. Как Киев хоронит Минские соглашения © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

В ноте указано на «нежелание украинской стороны выполнять свои международные обязательства по обеспечению условий нормального функционирования российских дипломатических учреждений» согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года, участниками которых являются Россия и Украина.