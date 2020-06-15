В понедельник, 15 июня, в Шевченковском суде украинской столицы проходит второй день слушаний по избранию меры пресечения для Стерненко, которого подозревают в умышленном убийстве и незаконном хранении холодного оружия. Возле здания дежурят сторонники активиста, которые периодически провоцируют журналистов и сотрудников органов правопорядка. На настоящий момент задержаны пять человек из группы поддержки Стерненко.
«По факту применения силы полицейскими при задержании правонарушителей у суда в Киеве назначено служебное расследование. Все материалы будут переданы в Государственный бюро расследований», — говорится в сообщении.
Отмечается, что полицейские задержали пять человек возле Шевченковского районного суда Киева. Сначала один из мужчин спровоцировал конфликт с журналистами, а другие препятствовали полицейским при задержании правонарушителя и нецензурно выражались. Их доставляют к управлению полиции для установления личных данных и предоставления объяснений.
После первоочередной проверки будет дана правовая квалификация их действий. Кроме того, по факту применения силы полицейскими при задержании назначено служебное расследование, материалы которого будут переданы в Государственный бюро расследований.
Ранее возле суда и в самом помещении произошел другой инцидент — радикалы атаковали журналистов «Страны.ua» и «Шарий.net». Полиция при этом фактически встала на сторону активистов и выпроводила работников этих изданий за пределы здания. Проводится ли какая-то проверка по данному факту, пока неизвестно.
* Деятельность организации запрещена в РФ