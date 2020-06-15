Полиция проверит действия своих сотрудников, которые, как утверждают радикалы и некоторые СМИ, вели себя неправомерно во время задержаний возле здания суда, где избирается мера пресечения бывшему главе одесской ячейки «Правого сектора»* Сергею Стерненко. Об этом 15 июня сообщается на сайте полиции Киева

В понедельник, 15 июня, в Шевченковском суде украинской столицы проходит второй день слушаний по избранию меры пресечения для Стерненко, которого подозревают в умышленном убийстве и незаконном хранении холодного оружия. Возле здания дежурят сторонники активиста, которые периодически провоцируют журналистов и сотрудников органов правопорядка. На настоящий момент задержаны пять человек из группы поддержки Стерненко. Радикалы собираются устроить массовый протест в Киеве из-за Стерненко – СМИ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«По факту применения силы полицейскими при задержании правонарушителей у суда в Киеве назначено служебное расследование. Все материалы будут переданы в Государственный бюро расследований», — говорится в сообщении.

Торжествующее ничтожество. Что показал суд над Стерненко © Twitter, Сергій Стерненко

После первоочередной проверки будет дана правовая квалификация их действий. Кроме того, по факту применения силы полицейскими при задержании назначено служебное расследование, материалы которого будут переданы в Государственный бюро расследований.

Ранее возле суда и в самом помещении произошел другой инцидент — радикалы атаковали журналистов «Страны.ua» и «Шарий.net». Полиция при этом фактически встала на сторону активистов и выпроводила работников этих изданий за пределы здания. Проводится ли какая-то проверка по данному факту, пока неизвестно.

* Деятельность организации запрещена в РФ