«Этот пост — не про вину или невиновность господина Стерненко. Этот пост — о праве украинских журналистов украинских СМИ работать в Украине», — заявил он.
По его словам, комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова должен безотлагательно публично рассмотреть ситуацию с агрессией в отношении журналистов под зданием Шевченковского районного суда. Кроме того, руководство МВД и Национальной полиции должно предоставить объяснения, существует ли другая стратегия защиты профессиональных прав работников СМИ, кроме их физического удаления с места происшествия.