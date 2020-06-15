Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что удаление журналистов из зала суда, травля и нападения на акциях протеста — это возмутительно. Об этом он 15 июня написал в Facebook

Полиция против журналистов. Зеленскому доложили о событиях в суде по делу Стерненко – СМИ © скриншот видео Украина • РУ По его словам, комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова должен безотлагательно публично рассмотреть ситуацию с агрессией в отношении журналистов под зданием Шевченковского районного суда. Кроме того, руководство МВД и Национальной полиции должно предоставить объяснения, существует ли другая стратегия защиты профессиональных прав работников СМИ, кроме их физического удаления с места происшествия.