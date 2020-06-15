Президент Украины Владимир Зеленский в курсе событий, которые развернулись 15 июня в Шевченковском суде Киева, где избирается мера пресечения для активиста Сергея Стерненко, передает Telegram-канал «Резидент»

Инциденты с участием представителей СМИ начались еще перед заседанием, когда группа поддержки Стерненко принялась провоцировать некоторых работников прессы на конфликт. После начала заседания радикалы устроили потасовку с неугодными им журналистами. Находившиеся там же сотрудники полиции фактически встали на сторону националистов и вывели репортеров, среди которых представители «Страны.ua» и «Шарий.net», на улицу. Торжествующее ничтожество. Что показал суд над Стерненко © Twitter, Сергій Стерненко

Действия правоохранительных органов в этом эпизоде подверглись критике в интернете и журналистском сообществе. Депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Александр Дубинский в своем Telegram-канале призвал профильный комитет парламента по свободе слова дать свою оценку произошедшему.

По информации «Резидента» от источника в офисе главы государства, Зеленский был поставлен в известность о случившемся. Окружение президента якобы недовольно действиями полиции в Шевченковском суде, там опасаются, что это может ударить по имиджу и рейтингу власти.

В понедельник, 15 июня, в суде продолжилось рассмотрение вопроса о мере пресечения для бывшего лидера одесского «Правого сектора»* Сергея Стерненко. Его подозревают в умышленном убийстве и незаконном хранении холодного оружия. Сам активист утверждает, что всего лишь оборонялся от двух мужчин, которые якобы хотели напасть на него. При этом следствие полагает, что националист догнал одного из убегавших от него и нанес ему смертельный удар в сердце.

* Деятельность организации запрещена в РФ