В стране возобновляется внутренний туризм и пассажирские железнодорожные перевозки. Также частично возобновится учеба в Тбилисском техническом государственном университете.
При этом эпидемиологи призывают граждан следовать правилам безопасности: носить маски и соблюдать социальную дистанцию в транспорте и местах скопления людей, а также обрабатывать руки специальным дезинфицирующим раствором.
По последним данным, число инфицированных коронавирусом в Грузии составило 879 человек, скончались 14 пациентов.