Власти Грузии снова смягчили карантинные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Об этом 15 июня сообщает «Sputnik Грузия»

Грузия не откроет границы для туристов из Армении из-за показателей заболеваемости COVID-19 © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

При этом эпидемиологи призывают граждан следовать правилам безопасности: носить маски и соблюдать социальную дистанцию в транспорте и местах скопления людей, а также обрабатывать руки специальным дезинфицирующим раствором.

По последним данным, число инфицированных коронавирусом в Грузии составило 879 человек, скончались 14 пациентов.