В пятницу, 5 июня, в украинской столице пройдут две массовые протестные акции, посвященные работе правоохранительной системы. Накануне в соцсетях появились призывы превратить анонсированные митинги в масштабные протесты, по аналогии с происходящими в эти дни в США волнениями, сообщает сайт «5 канала»

«Украина вооружается». Неменский рассказал, почему Аваков останется главой МВД © РИА Новости, Владимир Трефилов

В МВД ожидают, что в акциях будут участвовать не менее 1 тыс. человек. Там также отметили, что силы правопорядка будут готовы к радикализации протестных акций по «американскому сценарию» и не допустят проявлений насилия и провокаций.

Требования отправить в отставку министра внутренних дел Украины Арсена Авакова появились после нескольких резонансных происшествий с участием сотрудников полиции. Так, в Кагарлыке Киевской области сотрудники полиции изнасиловали женщину прямо в участке, а в Броварах под Киевом полиция не сумела предотвратить масштабную перестрелку между двумя конфликтующими группами перевозчиков. Кроме того, в СМИ появлялась информация, что правоохранители были непосредственно причастны к организации «стрелки», сопровождали бандитов и помогали им сбежать с места инцидента.