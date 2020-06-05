С утра возле Верховной Рады пройдет акция «Ненаказанное зло убивает. Аваков должен уйти. Ты можешь помочь». Также в этот день пройдет митинг против полицейского произвола и мероприятие вкладчиков банка «Аркада».
В МВД ожидают, что в акциях будут участвовать не менее 1 тыс. человек. Там также отметили, что силы правопорядка будут готовы к радикализации протестных акций по «американскому сценарию» и не допустят проявлений насилия и провокаций.
Требования отправить в отставку министра внутренних дел Украины Арсена Авакова появились после нескольких резонансных происшествий с участием сотрудников полиции. Так, в Кагарлыке Киевской области сотрудники полиции изнасиловали женщину прямо в участке, а в Броварах под Киевом полиция не сумела предотвратить масштабную перестрелку между двумя конфликтующими группами перевозчиков. Кроме того, в СМИ появлялась информация, что правоохранители были непосредственно причастны к организации «стрелки», сопровождали бандитов и помогали им сбежать с места инцидента.