Встреча ОПЕК+ для обсуждения дальнейших шагов по сокращению нефтедобычи состоится в течение ближайших нескольких дней, Алжир надеется на продолжение плодотворного сотрудничества участников, заявил журналистам министр энергетики страны Мухаммед Аркаб 4 июня

«Договоренности на май связаны с договоренностями на июнь, мы достигли снижения производства на 9,7 миллиона баррелей за два месяца, и, после того как мы оценили (ситуацию на. — Ред.) май, мы проведем в ближайшие несколько дней заседание ОПЕК, чтобы 23 страны, подписавшие соглашение, смогли продолжить это плодотворное сотрудничество, которое принесло положительные результаты», — приводит слова чиновника РИА Новости.

Газовый «ОПЕК», США стреляют себе в ногу, Польша без российского газа. Обзор энергорынка 23-29 мая © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Аркаб указал на «позитивные сигналы от всех стран-участников» в связи с предстоящей встречей.