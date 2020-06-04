«Договоренности на май связаны с договоренностями на июнь, мы достигли снижения производства на 9,7 миллиона баррелей за два месяца, и, после того как мы оценили (ситуацию на. — Ред.) май, мы проведем в ближайшие несколько дней заседание ОПЕК, чтобы 23 страны, подписавшие соглашение, смогли продолжить это плодотворное сотрудничество, которое принесло положительные результаты», — приводит слова чиновника РИА Новости.
Министр также отметил, что добровольное снижение производства Россией, Кувейтом, Саудовской Аравией и ОАЭ «стало фактором, который внес свой вклад в заметное оживление нефтяного рынка».
Аркаб указал на «позитивные сигналы от всех стран-участников» в связи с предстоящей встречей.