Президент Финляндии Саули Ниинистё в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским поблагодарил его за заробитчан, которых Украина отправила туда на сбор урожая. Об этом 22 мая информирует пресс-служба Офиса президента Украины

Коронавирус их не остановит. Спецрейс доставил 200 украинцев в Финляндию на сбор урожая © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

«Очень ценю, что с Финляндией условлено о легальных контрактах на более чем три месяца, об оформлении медицинского страхования и комфортном прохождении карантина», — заявил президент Украины.

Также отмечается, что Украина передала на рассмотрение Финляндии проект межправительственного соглашения о трудоустройстве и сотрудничестве в сфере трудовой миграции. Зеленский попросил Ниинистё содействия в ускорении подготовки этого документа к подписанию.

Собеседники также отметили конструктивное взаимодействие в вопросе обеспечения своевременного возвращения домой граждан обоих государств в период действия карантина.

Ниинистё пригласил Зеленского посетить Финляндию после окончания пандемии коронавируса.