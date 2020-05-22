Зеленский заявил, что позиция Украины базируется на обеспечении условий безопасности украинцев в связи с пандемией COVID-19, а также на выводе из тени процесса трудовой миграции.
«Очень ценю, что с Финляндией условлено о легальных контрактах на более чем три месяца, об оформлении медицинского страхования и комфортном прохождении карантина», — заявил президент Украины.
Также отмечается, что Украина передала на рассмотрение Финляндии проект межправительственного соглашения о трудоустройстве и сотрудничестве в сфере трудовой миграции. Зеленский попросил Ниинистё содействия в ускорении подготовки этого документа к подписанию.
Собеседники также отметили конструктивное взаимодействие в вопросе обеспечения своевременного возвращения домой граждан обоих государств в период действия карантина.
Ниинистё пригласил Зеленского посетить Финляндию после окончания пандемии коронавируса.