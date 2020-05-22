Киев и Международный валютный фонд достигли договоренности на рабочем уровне о резервном кредите на 18 месяцев, который откроет украинской стороне доступ к сумме в 5 млрд долларов. Об этом 22 мая сообщает пресс-служба фонда

«Диктат МВФ усиливается». Молчанов о том, кто на самом деле держит власть на Украине © Facebook, Денис Жарких Иванна Владкова Голлар.

По ее словам, руководство фонда рассмотрит соглашение в ближайшие недели.

Ранее Украина приняла закон о банковском регулировании, без которого Киев не смог бы продолжить переговоры с МВФ о программе финансирования stand-by на 5 млрд долларов в течение 2020-2021.

Этот закон в частности, сделает невозможным возврат Приватбанка его бывшему владельцу Игорю Коломойскому.

По мнению политолога Вадима Карасева, Киев мог попытаться использовать ситуацию с пандемией и договориться с фондом о реструктуризации долга, но он выбрал самый простой путь в отношениях с международными кредиторами.