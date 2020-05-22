«Новый SBA с запрошенным доступом к 3,6 миллиарда SDR (эквивалентно $5 миллиардам) нацелен на обеспечение баланса платежей и бюджетной поддержки в помощь властям для борьбы с последствиями шока от COVID-19», — сказала главы команды переговорщиков от фонда Иванна Владкова Голлар.
По ее словам, руководство фонда рассмотрит соглашение в ближайшие недели.
Ранее Украина приняла закон о банковском регулировании, без которого Киев не смог бы продолжить переговоры с МВФ о программе финансирования stand-by на 5 млрд долларов в течение 2020-2021.
Этот закон в частности, сделает невозможным возврат Приватбанка его бывшему владельцу Игорю Коломойскому.
По мнению политолога Вадима Карасева, Киев мог попытаться использовать ситуацию с пандемией и договориться с фондом о реструктуризации долга, но он выбрал самый простой путь в отношениях с международными кредиторами.