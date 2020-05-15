Эпидемия коронавируса приведет к новой волне миграции в Евросоюз, заявила глава Европейского агентства по вопросам предоставления убежища Нина Грегори. Ее слова приводит RT

Грегори пояснила, что у агентства нет точных цифр, поэтому предсказать количество мигрантов они не будут и пытаться. Однако в агентстве видят тенденции.

В частности, зарегистрирован рост числа ходатайств на предоставление убежища в Европе до начала пандемии.

После закрытия границ в марте число заявок сократилось почти вдвое, однако очевидно, что вслед за пандемией коронавируса придет бедность, голод и нестабильность, отметила Грегори.

«Когда границы ЕС вновь откроются, миграция может вновь активизироваться», — сказала она.

Коронавирус в Европе: Вирус может не исчезнуть, постепенное открытие границ внутри ЕС, Еврокомиссия недовольна масками из Китая © REUTERS, IGA/FW1/Mike Collett-White

Нестабильная ситуация и в регионах, традиционно поставляющих беженцев в ЕС, — в Северной Африке и на Ближнем Востоке, где активны террористические организации.

Все эти факторы могут существенно усилить миграционные потоки в Европу, отметила Нина Грегори.