Грегори пояснила, что у агентства нет точных цифр, поэтому предсказать количество мигрантов они не будут и пытаться. Однако в агентстве видят тенденции.
В частности, зарегистрирован рост числа ходатайств на предоставление убежища в Европе до начала пандемии.
После закрытия границ в марте число заявок сократилось почти вдвое, однако очевидно, что вслед за пандемией коронавируса придет бедность, голод и нестабильность, отметила Грегори.
«Когда границы ЕС вновь откроются, миграция может вновь активизироваться», — сказала она.
Отсутствие эффективной системы здравоохранения, высокая плотность населения в бедных странах и неграмотность резко увеличивают уязвимость людей.
Нестабильная ситуация и в регионах, традиционно поставляющих беженцев в ЕС, — в Северной Африке и на Ближнем Востоке, где активны террористические организации.
Все эти факторы могут существенно усилить миграционные потоки в Европу, отметила Нина Грегори.