Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что в этом году картофель будет в цене, и это спасение для республики. Об этом он заявил во время рабочей поездки в Витебскую область, передает «БелТА» в пятницу, 15 мая

По мнению президента, картофель будет востребован на рынках сопредельных государств — России и Украины в первую очередь.

«Поэтому я попросил, чтобы собрали все, что у нас осталось, и посеяли картофель. Надо посеять побольше. Это будет спасение. Посмотрите, если в хозяйствах есть семена, пускай 50-70 гектаров, может даже 20 гектаров. Если по технологии будете это обслуживать, получите хоть небольшую, но живую копейку. К вам приедут на поле и заберут», — сказал Лукашенко.

Экономическая диверсификация Белоруссии. Кто может помочь Лукашенко обыграть Россию © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

В Белоруссии, в отличие от остальных стран Европы, не вводили жестких карантинных мер. Глава государства не раз заявлял о том, что республику нужно всеми силами спасать от экономического кризиса.