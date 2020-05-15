По мнению президента, картофель будет востребован на рынках сопредельных государств — России и Украины в первую очередь.
«Поэтому я попросил, чтобы собрали все, что у нас осталось, и посеяли картофель. Надо посеять побольше. Это будет спасение. Посмотрите, если в хозяйствах есть семена, пускай 50-70 гектаров, может даже 20 гектаров. Если по технологии будете это обслуживать, получите хоть небольшую, но живую копейку. К вам приедут на поле и заберут», — сказал Лукашенко.
Он также отметил, что белорусские производители должны искать наилучшие ценовые условия на мировым рынке, а не просто «выпихнуть» товар за границу.
В Белоруссии, в отличие от остальных стран Европы, не вводили жестких карантинных мер. Глава государства не раз заявлял о том, что республику нужно всеми силами спасать от экономического кризиса.