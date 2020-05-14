Хрен может быть эффективным средством профилактики коронавирусной инфекции за счет своей слезоточивости. Об этом 13 мая заявил врач и телеведущий Евгений Комаровский в своем Instagram

Украина.ру на Youtube Митинг в Киеве: украинцы требуют отмены карантина — видео