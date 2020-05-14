«Большая часть слез стекает по носослезному каналу в полость носа, именно поэтому, когда мы плачем, мы шмыгаем носами. В слезах содержится особый белок, который называется лизоцим, — это универсальный противовирусный белок, достаточно мощный фактор неспецифической иммунной защиты. Именно поэтому дети, которые плачут, которые регулярно промывают себе нос лизоцимом — то есть слезами, — болеют реже, чем дети, которые просто лежат и молчат», — сказал Комаровский.
Врач добавил, что за счет слезоточивости хрен можно рассматривать как потенциальное профилактическое средство.
«Можно предположить, что наш местный хрен, который "вышибает слезу" и заставляет нас шмыгать носом, заставляет нас промывать нос лизоцимом и дополнительно усиливать нашу иммунную защиту, что совершенно невозможно, когда мы используем этот несчастный заморский имбирь», — сказал Комаровский.
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