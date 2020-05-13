Игроки, тренеры и администраторы футбольного клуба «Шахтер» сдали тест на коронавирус. Об этом в среду, 13 мая, сообщил Telegram-канал Украина.ру

«Для того, чтобы во всеоружии приступить к тренировкам футболисты донецкого «Шахтера» накануне дружно сдали тесты на коронавирус. И теперь через три дня медики должны дать добро на начало тренировочного процесса», — говорится в сообщении.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Ранее сообщалось, что тесты на коронавирус также прошли игроки киевского «Динамо» — результаты всех тестов оказались отрицательными.

Согласно последним данным, на Украине зарегистрировано 16 425 случаев заражения COVID-19. Заболевание забрало жизни 439 человек, 3716 выздоровели.