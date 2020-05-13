«Для того, чтобы во всеоружии приступить к тренировкам футболисты донецкого «Шахтера» накануне дружно сдали тесты на коронавирус. И теперь через три дня медики должны дать добро на начало тренировочного процесса», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в Украинской ассоциации футбола планируют возобновить чемпионат страны с 13-14 июня, если ситуация с коронавирусом не изменится.
Ранее сообщалось, что тесты на коронавирус также прошли игроки киевского «Динамо» — результаты всех тестов оказались отрицательными.
Согласно последним данным, на Украине зарегистрировано 16 425 случаев заражения COVID-19. Заболевание забрало жизни 439 человек, 3716 выздоровели.