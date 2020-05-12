Ученые Тартуского университета выявили две мутации коронавируса, которые встречаются только в Эстонии. Об этом сообщает 12 мая «Интерфакс»

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк обнаружены только в Эстонии.

Эти выводы были сделаны на основе исследований геномных последовательностей коронавируса (SARS-CoV-2) у шести заразившихся жителей страны.

Специалист биоинформатики университета Ааре Аброй рассказал, что все проанализированные штаммы относятся к группе A2a вируса SARS-CoV-2. Его распространение связывают, предположительно, с Северной Италией, он вызывает заболевание преимущественно в Европе.

«Наряду с возникшими в Европе или других регионах мутациями в Эстонии появились еще две мутации генома вируса», — отметил ученый.

Специалисты теперь намерены проанализировать полный геном вируса на основании проб, взятых у большего числа пациентов в Эстонии.

Ученые считают, что это позволит уточнить пути распространения вируса и в случаях, когда источник заражения пока неизвестен.