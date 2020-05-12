По данным университета, по сравнению с первоначальным штаммом, распространявшимся в Китае, у эстонских штаммов выявлено восемь мутаций, которые встречаются и в других регионах мира, и две мутации, которые на данный момент обнаружены только в Эстонии.
Эти выводы были сделаны на основе исследований геномных последовательностей коронавируса (SARS-CoV-2) у шести заразившихся жителей страны.
Специалист биоинформатики университета Ааре Аброй рассказал, что все проанализированные штаммы относятся к группе A2a вируса SARS-CoV-2. Его распространение связывают, предположительно, с Северной Италией, он вызывает заболевание преимущественно в Европе.
«Наряду с возникшими в Европе или других регионах мутациями в Эстонии появились еще две мутации генома вируса», — отметил ученый.
Специалисты теперь намерены проанализировать полный геном вируса на основании проб, взятых у большего числа пациентов в Эстонии.
Ученые считают, что это позволит уточнить пути распространения вируса и в случаях, когда источник заражения пока неизвестен.