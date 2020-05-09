По данным издания, в праздничном автопробеге участвовали 30 автомобилей с красными советскими флагами. Колонна проехала по центральному проспекту города и остановилась у Аллеи Боевой Славы, где уже находились люди с украинскими флагами.
Националисты принялись срывать с автомобилей советскую символику, из-за чего между участниками двух акций началась перепалка.
В отношении участников автопробега полиция открыла уголовное дело по статье о «распространении коммунистической символики».
Стоит отметить, что накануне правоохранители пришли с обыском к лицам, причастным к «Полку Победы». Полицейские изъяли советские флаги и газеты, с которыми активисты планировали отправиться на акцию 9 мая.