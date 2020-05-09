В Запорожье националисты сорвали советскую символику с автомобилей, которые участвовали в автопробеге, посвященном годовщине Великой Победы. Об этом в субботу, 9 мая, сообщило местное издание 061.ua

По данным издания, в праздничном автопробеге участвовали 30 автомобилей с красными советскими флагами. Колонна проехала по центральному проспекту города и остановилась у Аллеи Боевой Славы, где уже находились люди с украинскими флагами.

Бесславные ошмётки. О примазавшихся к празднику © скриншот видео Украина.ру

В отношении участников автопробега полиция открыла уголовное дело по статье о «распространении коммунистической символики».

Стоит отметить, что накануне правоохранители пришли с обыском к лицам, причастным к «Полку Победы». Полицейские изъяли советские флаги и газеты, с которыми активисты планировали отправиться на акцию 9 мая.