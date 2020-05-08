Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что Украина и Грузия сохранят отношения, а конфликт вокруг назначения Михаила Саакашвили разрешится. Об этом 8 мая глава государства заявил журналистам в Луганской области, где он находится с рабочей поездкой, передает «Украинская правда»

«Украину нужно вытаскивать из болота»: Саакашвили рассказал о радикальных реформах © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По его мнению, после консультаций все стороны поймут, что кадровая политика каждого государства касается только определенного государства и граждан, которые в нем живут.

Ранее Тбилиси заявил об отзыве своего посла на Украине для консультации. Это произошло после назначения Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.