«Мы, несмотря ни на что, не будем отзывать нашего посла в Украину, потому что отношения между нашими странами продолжительнее любого руководства… Мне кажется, что это ошибка грузинской стороны…Чтобы никого не обижать, я думаю, это наша политика. Господин Саакашвили является гражданином Украины… а я являюсь президентом Украины, который назначил его», — отметил президент.
По его мнению, после консультаций все стороны поймут, что кадровая политика каждого государства касается только определенного государства и граждан, которые в нем живут.
Ранее Тбилиси заявил об отзыве своего посла на Украине для консультации. Это произошло после назначения Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.