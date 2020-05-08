В пятницу, 7 мая, президент Украины Владимир Зеленский назначил Саакашвили главой исполнительного комитета реформ.
«На первом этапе что надо сделать — это освободить бизнес от административного давления. Бизнес надо освободить от глупой регуляции», — сказал Саакашвили.
Что касается медицинской реформы, которая оказалась неэффективной во время распространения коронавируса, то вся система здравоохранения Украины, по словам политика, подлежит полному изменению.
Глава исполкома реформ также сообщил, что его кабинет будет находиться в Офисе президента на улице Банковой в Киеве.