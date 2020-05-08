Глава исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михаил Саакашвили заявил, что на Украине в первую очередь необходимо избавиться от бюрократического давления. Он сказал об этом в эфире телеканала «1+1» 7 мая

«Украину нужно вытаскивать из болота»: Саакашвили рассказал о радикальных реформах © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Владимир Зеленский назначил Саакашвили главой исполнительного комитета реформ.

«На первом этапе что надо сделать — это освободить бизнес от административного давления. Бизнес надо освободить от глупой регуляции», — сказал Саакашвили.

Что касается медицинской реформы, которая оказалась неэффективной во время распространения коронавируса, то вся система здравоохранения Украины, по словам политика, подлежит полному изменению.

Глава исполкома реформ также сообщил, что его кабинет будет находиться в Офисе президента на улице Банковой в Киеве.