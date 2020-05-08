«Украину нужно вытаскивать из болота»: Саакашвили рассказал о радикальных реформах

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили 8 мая на своей странице в Facebook назвал решение президента Украины Владимира Зеленского о своем назначении главой Исполнительного комитета реформ неординарным шагом

Зеленский назначил Саакашвили главой комитета по реформам © Facebook Rubi Nesi

Бывший губернатор Одесской области считает, что те, кто отговаривал президента от этого решения, хотят сохранения на Украине статуса-кво.

Он добавил, что Зеленский настроен на радикальные реформы и изменения

«Президент очень решительно настроен на радикальные реформы и изменения. Мне очень понравился его настрой, потому что сам факт моего назначения показывает, что он готов идти на неординарные шаги, против которых его отговаривало огромное количество людей. <…> Украину нужно вытаскивать из болота», — написал Саакашвили.

В конце апреля стало известно, что Зеленский предложил Саакашвили занять пост вице-премьера по реформам. Позже появилась информация, что кандидатуре политика не хватает необходимого числа голосов в Верховной Раде.

Власти Грузии, где бывший президент обвиняется в совершении нескольких преступлений, предупредили, что в случае назначения Саакашвили отзовут посла из Киева.

Спустя некоторое время власти нашли новую должность для политика. Сам Саакашвили заявлял, что получит назначение в Национальный совет реформ.

Накануне Зеленский назначил Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ. В России этот шаг комментировать отказались.