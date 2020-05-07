Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили главой исполкомитета Национального совета реформ, говорится в сообщении на сайте главы украинского государства 7 мая

«Искренне поздравляю Михаила Николаевича с новым ответственным вызовом. Верю, что он сможет придать импульс Национальному комитету реформ и поможет в осуществлении важных изменений в жизни страны», — приводятся в публикации слова Зеленского.

Чемодан без ручки Михаил Саакашвили. Нести тяжело, а выбросить уже невозможно © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Ему прочили пост в правительстве, однако Верховная Рада не поддержала назначение.

Позднее стало известно, что бывший президент Грузии может войти в состав украинского правительства. Его кандидатуру не поддержало большинство в Верховной раде. В начале мая СМИ сообщили о том, что политик возглавит украинский Национальный совет реформ.