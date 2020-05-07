«Искренне поздравляю Михаила Николаевича с новым ответственным вызовом. Верю, что он сможет придать импульс Национальному комитету реформ и поможет в осуществлении важных изменений в жизни страны», — приводятся в публикации слова Зеленского.
Зеленский еще в мае 2019 года вернул Саакашвили украинское гражданство, что позволило последнему вернуться в Киев и продолжить политическую карьеру.
Ему прочили пост в правительстве, однако Верховная Рада не поддержала назначение.
Позднее стало известно, что бывший президент Грузии может войти в состав украинского правительства. Его кандидатуру не поддержало большинство в Верховной раде. В начале мая СМИ сообщили о том, что политик возглавит украинский Национальный совет реформ.