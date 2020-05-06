После отставки с поста главы сената Казахстана Дарига Назарбаева будет готовиться к выборам в Меджлис и Маслихат (местный представительный орган), чтобы одержать победу, стать полноправным спикером и контролировать весь парламент. Об этом рассказал казахстанский политолог Талгат Мамырайымов в интервью изданию Украина.ру

Амбиции и подмоченная репутация. Эксперт Мамырайымов объяснил, почему Назарбаев прекратил полномочия дочери Дариги © Platon.asia

По его мнению, Нурсултан Назарбаев фактически принял решение о прекращении сенаторских полномочий Дариги из-за ее возросших амбиций и подмоченной репутации после судебных разбирательств с недвижимостью в Лондоне.

Политолог добавил, что Назарбаев вряд ли решится назначить ее премьер-министром, поскольку таким образом он вступит в конфликт со всей своей старой гвардией, а в период трансформации власти это было бы очень рискованным шагом.

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