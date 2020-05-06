«Возможно, вслед за этим парламент станет однопалатным (сенат ликвидируют). Тем самым власть Дариги Назарбаевой станет более легитимной, особенно в свете скандалов с ее сыном Айсултаном и недвижимостью в Лондоне», — считает эксперт.
По его мнению, Нурсултан Назарбаев фактически принял решение о прекращении сенаторских полномочий Дариги из-за ее возросших амбиций и подмоченной репутации после судебных разбирательств с недвижимостью в Лондоне.
Политолог добавил, что Назарбаев вряд ли решится назначить ее премьер-министром, поскольку таким образом он вступит в конфликт со всей своей старой гвардией, а в период трансформации власти это было бы очень рискованным шагом.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.