Российское судно «Академик Черский», которое «Газпром» намеревается использовать для того, чтобы достроить «Северный поток-2», пришвартовалось недалеко от Калининграда. Портал Marinetraffic.com локализует местонахождение трубоукладчика в Гданьском заливе

Способное достроить «Северный поток-2» судно достигло места укладки © Газпром флот

Далее маршрут был проложен до египетского Порт-Саида, куда укладчик должен был прибыть 30 апреля. Однако, так и не пройдя Гибралтарский пролив, судно направилось на север Атлантического океана к порту Абердин в Великобритании.

Далее курс был проложен до Калининграда, по дороге до которого «Академик Черский» прошел мимо острова Борнхольм, к юго-востоку от которого в октябре прошлого года Датское энергетическое агентство (ДЭА) предоставило компании Nord Stream 2 разрешение на прокладку «Северного потока-2».

Трубоукладчик с 2016 года находится в эксплуатации ООО "Газпром флот". В конце декабря 2019 года из-за санкций США швейцарская Allseas остановила работы по строительству "Северного потока — 2" и увела свои суда-трубоукладчики.

Министр энергетики РФ Александр Новак ранее говорил, что «Академик Черский» может достроить «Северный поток-2» после того, как в конце 2019 года из-за санкций США швейцарская Allseas остановила работы по строительству газопровода.