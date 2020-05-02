Министр безопасности Боснии и Герцеговины Фахрудин Радончич не разрешил российским военным медикам въехать в страну, несмотря на то что специалистов из РФ пригласили власти республики. Об этом в субботу, 2 мая, сообщила газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства

Помочь в борьбе с коронавирусом россиян ранее попросил председатель президиума Драган Чович.

Отмечается, что Министерство иностранных дел Боснии и Герцеговины сообщило Минбезопасности о том, что 24 российским медикам и пяти специалистам войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил РФ нужны разрешения на въезд в страну для помощи в дезинфекции города Мостар.

«Министр безопасности БиГ не дал разрешения пограничной полиции пропустить военно-санитарный конвой на границе, вопрос был направлен в Президиум», — говорится в сообщении.

В конце марта российские военные специалисты прибыли в итальянскую Ломбардию для помощи в борьбе с распространением коронавируса. Позже посольство России в Италии получило запросы на помощь еще от трех регионов страны.