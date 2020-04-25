Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров констатировал, что президент Украины Владимир Зеленский не спешит реализовывать соглашения по Донбассу точно так же, как и его предшественник Пётр Порошенко

Дипломат в интервью программе «Большая игра» на Первом канале сообщил, что из договорённостей, достигнутых лидерами «нормандской четвёрки» на декабрьском саммите в Париже, украинская сторона выполнила только одну, и то в достаточно скромных масштабах — состоялся обмен менее чем 30 пленными между Киевом, Донецком и Луганском.

«Мы наблюдаем полный саботаж в политической части парижских договорённостей, где президент Зеленский взял на себя обязательства наконец добиться включения «формулы Штайнмайера» в законодательство Украины. И второе — приступить к обсуждению всех правовых аспектов обеспечения особого политического статуса Донбасса на постоянной основе в украинском законодательстве. Никакого разговора на эти темы украинская сторона вести не хочет», — сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. Зеленский движется по накатанной колее Порошенко — Молчанов © president.gov.ua

Он добавил, что немецкая сторона очень хотела бы главное внимание уделить обсуждению темы выборов в Донбассе, но президент Украины Владимир Зеленский говорит, что это невозможно, «пока так называемые мифические наёмники не будут выведены из восточной части Украины и пока украинские власти не возьмут под свой контроль всю протяжённость границы с Российской Федерацией».

«Схожую идею в свое время высказывал и Пётр Порошенко, так что в этом смысле мало что поменялось. Президент России Владимир Путин не раз реагировал на подобного рода попытки «поставить с ног на голову» всё то, о чем говорится в Минских соглашениях. Желание ввести туда оккупационные войска ООН мы тоже не раз комментировали. С сожалением вынужден констатировать, что при всей нашей убеждённости, что президент Зеленский искренне хочет мира, как он и говорил во время предвыборной кампании, мы пока не видим, чтобы ему позволяли двигаться в направлении добросовестного, честного выполнения минского Комплекса мер от февраля 2015 года. Это прискорбно», — заявил Лавров.

Минские соглашения остаются единственным документом, в котором прописаны шаги, которые должны сделать обе стороны вооружённого конфликта, чтобы вернуть мир в Донбасс. Однако Зеленский, как и его предшественник Порошенко, пытается изменить порядок их выполнения, прежде всего провести местные выборы только после передачи российско-украинской границы под контроль Киева, а не наоборот, как сказано в «Минске-2».