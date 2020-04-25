В интервью изданию Украина.ру руководитель российского Центра изучения афганской политики и эксперт Российского общества политологов Андрей Серенко заявил, что пандемия станет ресурсом для страны, только если Россия радикально перестроит национальную экономику

Помимо сроков окончания эпидемии COVID-19, мировое сообщество обсуждает, какие страны смогут извлечь пользу из карантина, а какие понесут серьёзные потери.

«Я пока не очень вижу перспективы для российской экономики, потому что, к сожалению, наша экономика очень специфического плана. Структура экономики близка к саудовской, но та обслуживает лишь пустынный полуостров, а российская — одну шестую часть суши, огромное пространство Евразии. Масштабы задач, стоящих перед Россией, несопоставимы с уровнем нашего экономического развития», — сказал руководитель российского Центра изучения афганской политики и эксперт Российского общества политологов Андрей Серенко в интервью изданию Украина.ру. Затулин назвал страны, которые пострадали от эпидемии коронавируса меньше остальных © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

По его словам, этот диссонанс будет усиливаться, поэтому страну ждут серьёзные вызовы, связанные с внутренним и внешним давлением, с качеством элиты, которая явно не очень готова к подобным потрясениям.

«К сожалению, наша элита только на словах является суверенной и стремится делать финансовые вложения и строить будущее своих кланов за пределами России. С таким качеством элиты рассчитывать на то, что пандемия станет ресурсом для страны, пока не приходится. Чтобы Россия смогла извлечь выгоды из этого проекта, ей надо радикально перестраивать свою экономику», — заявил Серенко.

Накануне министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил, что из-за действующих ограничений Россия ежедневно теряет 100 млрд рублей, а дефицит бюджета в 2020 году может составить 4,5-5% ВВП.