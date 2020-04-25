Пекин направил в Пхеньян специальную делегацию медиков для консультации северокорейского лидера Ким Чен Ына, возможно, испытывающего проблемы со здоровьем. Об этом 25 апреля сообщило агентство Reuters со ссылкой на информированные источники

В Сеуле заявили, что Ким Чен Ын продолжает работу в обычном режиме — СМИ © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк Ким Чен Ын сейчас проходит курс лечения после операции, связанной с сердечно-сосудистой системой. При этом сообщалось об ухудшении состояния здоровья политика.

«Делегация во главе с высокопоставленным сотрудником отдела международных связей Коммунистической партии Китая отправилась из Пекина в Северную Корею», — сообщили два источника.

Отмечается, что делегацию возглавил высокопоставленный функционер из отдела по международным связям Коммунистической партии Китая. Эмиссары отбыли из Пекина в Северную Корею в четверг, 23 апреля.

При этом ранее агентство Yonhap со ссылкой на источники в правительстве Южной Кореи сообщало, что новости о том, что у главы КНДР серьезные проблемы со здоровьем, не соответствуют действительности. Усомнился в этом и президент США Дональд Трамп.

Кремль, в свою очередь, отметил, что будет ждать информации из официальных источников.