Ранее южнокорейское издание Daily NK со ссылкой на свой источник в Северной Корее сообщило, что Ким Чен Ын сейчас проходит курс лечения после операции, связанной с сердечно-сосудистой системой. При этом сообщалось об ухудшении состояния здоровья политика.
«Делегация во главе с высокопоставленным сотрудником отдела международных связей Коммунистической партии Китая отправилась из Пекина в Северную Корею», — сообщили два источника.
Отмечается, что делегацию возглавил высокопоставленный функционер из отдела по международным связям Коммунистической партии Китая. Эмиссары отбыли из Пекина в Северную Корею в четверг, 23 апреля.
При этом ранее агентство Yonhap со ссылкой на источники в правительстве Южной Кореи сообщало, что новости о том, что у главы КНДР серьезные проблемы со здоровьем, не соответствуют действительности. Усомнился в этом и президент США Дональд Трамп.
Кремль, в свою очередь, отметил, что будет ждать информации из официальных источников.