Пентагон и американские разведслужбы исследуют возможность использования коронавируса COVID-19 противниками США как биологическое оружие, сообщает РИА Новости со ссылкой на американскую газету Politico

По информации американского издания, чиновники пока не утверждают, что вирус был создан намеренно для использования в качестве оружия.

Они оценивают возможности противников для использования коронавируса как оружие, в том числе против высокопоставленных деятелей власти.

«Вместо геополитики будет биополитика». Эксперты о мире после коронавируса © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

Официальный представитель ведомства Майк Эндрюс назвал главным вопросом происхождение COVID-19 и то, знали ли китайские власти о нем на раннем этапе.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что Штаты не исключают, что COVID-19 был создан в лаборатории в Ухане.