По информации американского издания, чиновники пока не утверждают, что вирус был создан намеренно для использования в качестве оружия.
Они оценивают возможности противников для использования коронавируса как оружие, в том числе против высокопоставленных деятелей власти.
В частности, Пентагон недавно стал исследовать именно эту возможность, заявили три источника, знакомые с ситуацией.
Официальный представитель ведомства Майк Эндрюс назвал главным вопросом происхождение COVID-19 и то, знали ли китайские власти о нем на раннем этапе.
Президент США Дональд Трамп заявлял, что Штаты не исключают, что COVID-19 был создан в лаборатории в Ухане.