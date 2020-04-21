Республика Корея за период с 1 по 17 апреля экспортировала 48 тысяч автомобилей, что на 45,8% меньше, чем за тот же период прошлого года. Об этом 21 апреля сообщила пресс-служба Министерства промышленности, торговли и энергетики республики

Мировой экономический кризис. Справка © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк сообщении.

Так, по данным корейского ведомства, производство сократилось на 19,2% из-за приостановки работы нескольких заводов. В 2019 году на долю автомобилей пришлось около 8% от общего объема южнокорейского экспорта.

Стоит отметить, что в прошлом году наблюдался рост импортных поставок из Кореи в России до 32%. При этом основной категорией поставок являются транспортные средства и запчасти к ним.