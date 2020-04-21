«Пандемия коронавирусной инфекции нарушила глобальную цепочку поставок и привела к снижению спроса. Автомобильные дилеры на основных рынках, включая США и Евросоюз, приостановили свою деятельность, что нанесло сильный удар по продажам южнокорейских автомобилей», — говорится в сообщении.
Так, по данным корейского ведомства, производство сократилось на 19,2% из-за приостановки работы нескольких заводов. В 2019 году на долю автомобилей пришлось около 8% от общего объема южнокорейского экспорта.
Стоит отметить, что в прошлом году наблюдался рост импортных поставок из Кореи в России до 32%. При этом основной категорией поставок являются транспортные средства и запчасти к ним.