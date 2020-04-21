Европейский союз готов оказать Украине поддержку в борьбе с чернобыльскими пожарами. Об этом посол Украины в ЕС и Бельгии Николай Точицкий сообщил у себя в Twitter 20 апреля

Россия готова помочь Украине потушить пожары в Чернобыльской зоне — Захарова © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк Янез Ленарчич заверил, что ЕС готов предоставить комплексную поддержку Украине в урегулировании ситуации с пожарами в Чернобыльской зоне», — написал он.

#ЄС завжди підтримує Україну.

Під час нашої розмови Єврокомісар з питань кризового менеджменту Янез Ленарчич запевнив, що ЄС готовий надати комплексну підтримку Україні у врегулюванні ситуації з пожежами в Чорнобильській зоні.

Високо цінуємо готовність 🇪🇺друзів допомагати 🇺🇦! https://t.co/3uUs32uVke — Mykola Tochytskyi (@tochytskyi) April 20, 2020

Пожар вблизи Чернобыля начался 4 апреля. За это время сгорели 12 сел, жители которых были эвакуированы после аварии на АЭС в 1986 году.

По данным Госслужбы Украины по ЧС, для тушения лесных пожаров на территории зоны отчуждения привлечено более 570 человек и 112 единиц техники, а также дополнительно направлены сводные отряды из семи областей общей численностью 500 человек и более 60 единиц техники.