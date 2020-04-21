Россия готова помочь Украине потушить пожары в Чернобыльской зоне — Захарова
Россия готова помочь Украине потушить пожары в Чернобыльской зоне — Захарова
© РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк
«Еврокомиссар по вопросам кризисного менеджмента Янез Ленарчич заверил, что ЕС готов предоставить комплексную поддержку Украине в урегулировании ситуации с пожарами в Чернобыльской зоне», — написал он.

Пожар вблизи Чернобыля начался 4 апреля. За это время сгорели 12 сел, жители которых были эвакуированы после аварии на АЭС в 1986 году.

По данным Госслужбы Украины по ЧС, для тушения лесных пожаров на территории зоны отчуждения привлечено более 570 человек и 112 единиц техники, а также дополнительно направлены сводные отряды из семи областей общей численностью 500 человек и более 60 единиц техники.